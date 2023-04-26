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Юрист назвал перлом законопроект США о возвращении Украины к границам 1991 года

Юрист Хаминский предложил США вспомнить об Аляске, говоря о границах Украины
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Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades
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Законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине ее возвращением к границам 1991 года, который готовят члены палаты представителей США, нарушит суверенитет не только России, но и Украины. Об этом 26 апреля «Известиям» заявил юрист, член комитета РСПП по международному сотрудничеству Александр Хаминский.

«США готовят новый перл, посвященный развитию экстерриториального законодательства. Очевидно, американцы считают, что тем самым можно завершить конфликт на Украине, обязав Россию исполнять американские законы. Хочу отметить, что принятие подобного акта нарушает суверенитет не только России, но и Украины. Да и последствия этого могут сравниться только с открытием ящика Пандоры», — сказал юрист.

Во-первых, отметил Хаминский, конституции России и Украины не признают главенство законов США над национальным законодательством. Попытка применения законов чужой страны может расцениваться как угроза государственной измены, заявил он.

«Во-вторых, если какое-либо государство признает за собой право принимать решения относительно границ третьих стран, то будет правомерным поднять вопрос о границах и политическом устройстве бывшей Югославии, чья государственность была разрушена волевым решением стран НАТО. В-третьих, следует предложить Америке дать правовую оценку присоединения Крыма к Украине в 1954 году с точки зрения соответствия волюнтаристского действия [первого секретаря ЦК КПСС] Никиты Хрущева положениям советской Конституции. В виду очевидности ответа ясно, почему США этого не сделают никогда», — сказал эксперт.

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В-четвертых, мировая судебная практика признает сделки, заключенные на кабальных условиях, недействительными, отметил Хаминский.

«Я говорю об уступке Российской империей Аляски. И хотя политическое руководство нашей страны никогда не поднимало этот вопрос ни всерьез, ни в шутку, в случае принятия Соединенными Штатами бессмысленного законопроекта Российская Федерация может обсудить данную проблему также на законодательном уровне», — заключил юрист.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении о том, что главная задача государства — это вернуть территории. При этом в комментариях к трансляции и материалу по этой теме некоторые читатели немецкого издания Die Welt скептически отнеслись к словам украинского лидера.

В феврале официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Крым, как и Донбасс, является субъектом Российской Федерации. Он также сообщил, что безопасность региона надежно обеспечена.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.

30 сентября 2022 года республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав РФ.

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