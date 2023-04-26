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В США задумали потребовать возвращения Украины к границам 1991 года

Yahoo News: в США готовят законопроект, требующий возвращения Украины к границам 1991 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Члены палаты представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине ее возвращением к границам 1991 года. Об этом 25 апреля сообщил портал Yahoo News.

Предположительно, резолюция будет представлена 25 апреля. Сначала ее рассмотрит комитет по международным делам палаты.

В документе подчеркивается, что «политика США — видеть победу Украины против вторжения и восстановления в международно признанных границах 1991 года», пишет издание.

Авторы законопроекта, представители Демократической партии Стив Коэн и Республиканской партии Джо Уилсон, также призывают включить Украину в состав НАТО и требуют от Москвы выплатить компенсации Киеву.

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Ранее, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении о том, что главная задача государства — это вернуть территории. При этом в комментариях к трансляции и материалу по этой теме некоторые читатели немецкого издания Die Welt скептически отнеслись к словам украинского лидера.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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