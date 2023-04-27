Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Операция «Неман» 16+

Режиссер: Сергей Виноградов. В ролях: Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Артур Харитоненко, Ольга Белинская

Премьера сериала, снятого по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Действие происходит на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии в августе 1944 года. Оперативно-разыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара Советской армии. Контрразведчики с Алехиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.

«Операция «Неман» — совместный проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда», Wink и компании Star Media Vision.

С 27 апреля на Wink

«Яга и книга заклинаний» 6+

Фото: НМГ Кинопрокат

Режиссер: Владимир Саков. Актеры озвучивания: Юлия Хлынина, Федор Бондарчук, Лидия Чистякова-Ионова, Елена Шульман, Диомид Виноградов, Илья Бледный, Вера Чистякова-Ионова.

Рыжеволосая ведьма Яга живет с котом-изобретателем и веселыми домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства и практикуется в магии. Чтобы научиться колдовать по-настоящему, ей не хватает Книги заклинаний, похищенной у нее много лет назад злой колдуньей Белладонной. Внезапно судьба дает Яге шанс поквитаться с заклятой обидчицей, когда на пороге избушки появляется царевна Синеглазка.

С 27 апреля в прокате

«Тень Караваджо» 18+

Фото: KION

Режиссер: Микеле Плачидо. В ролях: Риккардо Скамарчо, Микаэла Рамаццотти, Луи Гаррель, Изабель Юппер, Микеле Плачидо

Премьера биографической драмы о жизни великого итальянского художника Микеланджело Меризи, известного во всем мире под псевдонимом Караваджо. Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни, он бежит из Рима в Неаполь. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется человек Тень — тайный посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения.

С 28 апреля в онлайн-кинотеатре KION

«Позывной «Журавли» 12+

Фото: ВоенФильм

Режиссеры: Игорь Угольников, Александр Балахонов. В ролях: Владимир Веревочкин, Александр Бухаров, Игорь Угольников, Юлия Афанасьева, Михаил Евланов, Алексей Шевченков, Сергей Чирков, Дмитрий Белоцерковский, Сергей Пускепалис

Военная драма о буднях советского взвода разведчиков в разгар Великой Отечественной войны основана на реальных событиях, происходивших на Смоленском направлении фронта в 1943 году. Их позывной — «Журавли», но в полку их ласково называют «журавушки». Многие считают взвод заговоренным, ведь его бойцы умудряются выполнять самые сложные задания, брать языков и проводить диверсии в тылу врага, возвращаться даже из самых гибельных ситуаций. Однако в действительности не всё так просто: вылазки часто оканчиваются неудачами, раненых и убитых друзей приходится выносить на себе, а каждое новое задание превращается в игру со смертью.

В онлайн-кинотеатре ИВИ

Концерты

Филипп Киркоров: «55. Золотые хиты. На бис!» 6+

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Юбилейное шоу народного артиста России Филиппа Киркорова. Объехав десятки городов России и зарубежья с абсолютными аншлагами, тур певца возвращается в столицу. Шоу «55. Золотые хиты» уже вошло в историю, установив мировой рекорд по количеству смены сценических образов артиста. Уникальная сценография, десятки феерических образов, а главное — десятки хитов и шлягеров, благодаря которым Филипп Киркоров вот уже более 30 лет по праву называется «королем российской эстрады».

27, 28 апреля, 19:00, 29, 30 апреля, 18:00, Государственный Кремлевский дворец

Лариса Долина «Вне времени, вне пространства…» 12+

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народная артистка России Лариса Долина отметит концертом юбилей — 50 лет на сцене! Каждое выступление певицы — настоящий искренний диалог со зрителем. Это выступление не станет исключением. Поздравить Ларису Долину придут: Григорий Лепс, Николай Басков, Дима Билан, Zivert, Jony, Бакс, DAVA, Стас Ярушин, Андрей Давинчи, CHEBANOV, Павел Левкин, Кирилл Туриченко и Егор Дружинин. Концерт пройдет в сопровождении хора кафедры ЭДИ МГИК и МузыкальнойаАкадемии Ларисы Долиной, ансамбля Dolina Band и балета «Джокер».

27 апреля, 20:00, Crocus City Hall

«Виртуозы Москвы»: «Вечер серенад» 6+

Фото: пресс-служба

Легендарный оркестр представит необычную программу «Вечер серенад», состоящую из произведений Чайковского, Бруха и Дворжака. Зрителей ждут легкость и умиротворение весеннего вечера, расслабленная атмосфера спокойствия и безмятежности, музыка радости, пронизанная романтическим волнением. За дирижерским пультом — дирижер Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко.

29 апреля, 19:00, Большой зал Московской консерватории

Театр

«Призраки Марса» 12+

Фото: teatrgogolya.ru

Режиссер: Максим Меламедов. В ролях: Андрей Злобин, Кирилл Ковбас, Павел Комаров, Денис Лукин, Егор Попов, Анатолий Просалов, Ирина Рудницкая, Екатерина Сахно, Александр Хотенов

Ироничная и увлекательная история о покорении Красной планеты землянами. В основу спектакля легли рассказы Рэя Брэдбери из цикла «Марсианские хроники».

Причина всех происходящих катастроф — в человеке, который разрушает планету из-за своего эгоизма. Кажется, что вместе со стремительным ростом технологий доброта, отзывчивость, мягкосердечие становятся всё менее значимыми. Драматичная постановка с напряженным сюжетом рассказывает об одной из версий недалекого будущего. Это спектакль не о новейших технологиях и путешествиях в космос, а в первую очередь о том, как важно оставаться человеком на любой планете.

28 апреля, 19:00, Театр имени Гоголя, Малая сцена

«Маршрут построен» 16+

Фото: lenkom.ru

Режиссер: Дарья Борисова. В ролях: Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров

Премьера комедии в жанре музыкально-театрального стендапа. В качестве авторов пьесы и исполнителей выступил популярный квартет артистов «Ленкома» — «Заячий стон», прочно завоевавший успех у широкой театральной аудитории.

Каждый мужчина оказывается в возрасте, когда на обращение «простите, молодой человек» он уже не откликается, а на — «эй, мужчина» — полагает, что обращаются не к нему. Вот и герои спектакля «Маршрут построен», оказавшись в этом «непростом возрасте», решают оставить прежнюю жизнь и отправиться в «путешествие в поисках счастья».

28 и 29 апреля 2023 года театр «Ленком Марка Захарова»

«Мещане» 16+

Фото: sovremennik.ru

Режиссер: Павел Сафонов. В ролях: Александр Балуев, Марина Хазова, Светлана Иванова, Виктория Романенко, Владислав Прохоров, Иван Стебунов, Даниил Попов, Сергей Гирин

Премьера спектакля по одноименной пьесе Максима Горького. Как считает режиссер, он попытался найти в «Мещанах» сегодняшний нерв и довести до крайности противоречия, которые, существуют в нашем обществе. Актеры стремятся через любовь вскрыть социальную драму Горького, вдыхая в нее поэзию, когда распадающаяся связь времен заставляет людей, как героев Шекспира, подниматься на уровень высокой трагедии.

3 мая, 19:00, «Современник»

«Лубянский гример» 12+

Фото: ТАСС/Саша Савельева

Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Евдокия Германова, Татьяна Шалковская, Эдуард Флеров, Таисия Краснопевцева, Ольга Зрилина, Дарья Дуженкова, Кирилл Клименко и вся труппа Нового театра

Спектакль по мотивам произведений Николая Лескова проходит в уникальных дворцовых интерьерах старинной дворянской усадьбы Салтыковых – Чертковых, куда в XIX веке стремилась попасть на балы вся великосветская Москва. Уникальный спектакль, в котором сочетаются приемы традиционного драматического театра с принципами иммерсивности. Зрители, перемещаясь по залам и комнатам усадьбы, вместе с героями спектакля переживают историю любви «лубянского гримера» — крепостного Аркадия и молодой крепостной артистки Любы, которой хочет обладать граф Каменский.

27–30 апреля, 3 мая, 19:00, Новый театр

Музеи

«Жизнь и чудо. Иконы XIV–XIX веков из частного собрания» 0+

Фото,: пресс-служба Третьяковской галереи

В экспозиции можно увидеть более семидесяти русских икон XIV–XIX веков, многие из которых до этого времени ни разу не выставлялись. А некоторые были раскрыты от поздних записей перед самой выставкой. Среди них есть и такие, которые были приобретены на зарубежных аукционах и у европейских коллекционеров. Сейчас они возвратились на родину после длительного пребывания в Европе, как, например, икона «Великомученик Никита, с житием» первой трети XVII века, купленная в России бельгийским коллекционером Отто О’Меаром еще в начале 1920-х годов.

С 28 апреля по 13 августа, Третьяковская галерея, Инженерный корпус

Платья Майи Плисецкой от Пьера Кардена 6+

Фото: пресс-служба музея

Бахрушинский музей устраивает спринт-выставку. Знаменитое платье с цветным треном посетители смогут увидеть только в течение трех дней. Показ одного из самых известных концертных платьев великой балерины, которое создал для нее Пьер Карден, стартует в Международный день танца, 29 апреля. В этом наряде великая балерина блистала на гала-представлении «Дон Кихот» в Кремлевском дворце в 2010 году. Увидеть экспонат и узнать его историю можно во время сборных экскурсий под названием «В гостях у Майи Плисецкой и Родиона Щедрина»

С 29 апреля по 1 мая, Музей-квартира Майи Плисецкой

«Конь-Тюльпан» 6+

Фото: SISTEMA Gallery

Выставка самобытного художника Сюгира Булуктаева. Кураторами выступили известный художник и дизайнер Андрей Бартенев и специалист в области современного искусства Надя Октябрь.

Кони и тюльпаны — основные герои творчества Булуктаева, тесно связанные с родиной художника Калмыкией. Конь — символ кочевого образа жизни. Продолжая древнюю традицию, художник создает эпические образы сказочного коня. Интенсивный, насыщенный колорит и ярко выраженное декоративное начало произведений Булуктаева напоминают узоры национального калмыцкого костюма и буйство красок степи.

До 19 июня, SISTEMA Gallery

«Мхатовские юбилеи: театр, школа, музей» 0+

Фото: пресс-служба музея

В 2023 году большая семья МХАТа празднует свои юбилеи. Московскому Художественному театру исполняется 125 лет, Музею МХАТ — 100 лет и Школе-студии МХАТ — 80 лет. Выставочный проект рассказывает о том, что представляют собой сегодня эти учреждения.

В экспозиции под открытым небом представлены фотографии сцен из спектаклей и интерьеры, музейные экспонаты и портреты актеров, режиссеров, педагогов, интересные факты о благотворительных проектах. Создатели выставки старались показать переплетение прошлого, настоящего и будущего — то, как дело, основанное 125 лет назад К.С. Станиславским и Вл.И. Немировичем-Данченко, продолжает оставаться живым и настоящим.

Со 2 по 30 мая, Гоголевский бульвар

«Логос: голос конструктивизма» 6+

Фото: пресс-служба центра «Зотов»

Выставка поделена на четыре тематических раздела — «Живое слово», «Агитпроп», «Новая оптика» и «Новые медиа» — и 18 подразделов, охватывающих как ранние футуристические эксперименты со словом (рукописным, печатным, поэтическим или переданным средствами живописи), так и продолжившиеся в 1920-х — начале 1930-х новаторские разработки оформления журналов и книг и дизайна выставок. Героями станут: Александр Родченко, Владимир Маяковский, Эль Лисицкий, Густав Клуцис, братья Стенберги и другие. Также в экспозиции представлены работы Фаика Тагирова, Николая Ильина, Эльбруса Гутнова, Елены Семеновой.

До 6 августа, центр «Зотов»

«Награды Победы» 0+

Фото: пресс-служба «Музей Победы»

В экспозицию вошло около 130 предметов. Это награды СССР, США, Великобритании, Франции, Бельгии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Монголии, Эфиопии, Норвегии, Греции, Филиппин, Ирака и других стран, учрежденные за участие в Великой Отечественной, Второй мировой и в антифашистском сопротивлении, а также подлинные документы времен войны. Выставка подготовлена детско-юношеским центром (ДЮЦ) «Рифей» Музея истории Индустриального района города Перми. Раритеты этого музея впервые показаны в столице.

До 12 июня, Музей Победы

Фестивали

II «Майский фестиваль правильного кино» 16+

Фото: Кинологистика

Фестиваль приурочен к празднованию Дня Победы. Центральной площадкой фестиваля станет Музей Победы, кинопоказы также состоятся в музеях и образовательных учреждениях во всех регионах России. Фильмом открытия станет картина Юрия Ильина «Сокровища партизанского леса». 4 мая в 14:30 состоится премьера фильма «Украина: как свои стали чужими?» (16+). Картину представят создатели — заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию РЕН ТВ Алексей Малков и автор фильма Юлия Акчурина.

С 30 апреля по 10 мая, Музей Победы

45-й Московской международный кинофестиваль 16+

Фото: Amazon Prime Video

ММКФ подводит свои итоги. 27 апреля со сцены Театра мюзикла назовут имена лучших из лучших и вручат призы кинофестиваля: статуэтки, изображающие святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона. Жюри основного конкурса: Рахуль Равель (Индия), Алексей Гуськов (Россия), Самал Еслямова (Казахстан), Светлана Иванова (Россия), Сиро Герра (Колумбия) определят обладателя «Золотого святого Георгия». Сергей Мирошниченко огласит имя лучшего в документальном кино, Надежда Королева — в короткометражном. А в конкурсе «Русские премьеры» назовет лучшего Иван Кудрявцев.

Фильмом закрытия 45-го ММКФ станет испанско-французская лента «42 секунды» Алекса Морелло и Дани Де Ла Ордена о борьбе с внутренними демонами и победе духа.

27 апреля, театр «Россия»

5-й Международный фестиваль «Дорога на Ялту» 12+

Фото: пресс-служба Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту»

В исполнении вокалистов из 15 стран (Германии, США, Франции, Монголии, Италии, Сербии, Индии, Турции, Греции, Израиля, Алжира, Зимбабве, Венгрии, Индонезии, Китая) прозвучат советские песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира. 29 апреля в Малом зале ГКД пройдет полуфинал. А 2 мая в финальном гала-концерте в Большом зале Кремлевского дворца иностранцы выступят в дуэтах со звездами российской сцены: Зарой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Алексеем Маклаковым, Полиной Агуреевой, Алексеем Петрухиным, Ютой, Анной Большовой и др. Специальный гость из Италии — Пупо. Председатель жюри — народный артист РСФСР Лев Лещенко.

29 апреля, 17:00, 2 мая, 19:00, Государственный Кремлевский дворец