Эксперт назвал срок внедрения Apple функции установки приложений не из App Store

Вероятнее всего, компания Apple включит функцию по установке на свои устройства приложений не из App Store для российских пользователей в iOS 17, выход которой ожидается осенью. Такое мнение 26 апреля высказал обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев сообщил журналистам, что ведомство разработало аналогичный европейскому Digital Markets Act (DMA) законопроект, обязывающий Apple разрешать устанавливать приложения из сторонних маркетплейсов, а не только из AppStore. По его словам, проект может быть внесен в Госдуму уже в текущую сессию.

Как отметил Черноусов, чисто технически для Apple будет несложно реализовать эту инициативу.

«Я склоняюсь к тому, что Apple выполнит данное требование. Несмотря на уход из РФ в 2022 году, компания продолжает выполнять гарантийные обязательства. Кроме того, в феврале 2023 года компания выплатила штраф в размере 906 млн рублей. Также недавно стало известно, что Apple продлила аренду помещений в бизнес-центре «Романов Двор» до 2027 года. Все эти шаги со стороны купертиновцев говорят о том, что компания окончательно не разрывает связи с Россией», — считает Черноусов.

Исходя из этого, он предположил, что Apple, вероятнее всего, включит эту функцию для РФ в iOS 17.

«Уже известно, что в iOS 17, выход которой ожидается осенью, для пользователей из Европы будет такая функция», — подчеркнул эксперт по технологиям.

Ранее, 13 марта, стало известно, что договоры между авторизованными российскими сервисными центрами и Apple заканчиваются в конце марта и корпорация не будет их продлевать. В результате сроки гарантийного ремонта с апреля могут вырасти до двух месяцев.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» подтвердил эту информацию. По этого словам, сроки ремонта действительно не соблюдаются. Re:Store в случае поломки аппарата просто меняет гаджет на новый, а после его уже вывозят для ремонта. Муртазин назвал эту схему вполне рабочей в текущих условиях.