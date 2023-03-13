Apple не будет продлевать договоры с российскими сервисными центрами

Договоры между авторизованными российскими сервисными центрами и Apple заканчиваются в конце марта и корпорация не будет их продлевать. Об этом «Известиям» сообщил источник в одном из IТ-дистрибьюторов, еще два собеседника в крупном ритейле подтвердили информацию.

«Apple не будет продлевать договоры с российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ). Вместо этого компания заключит контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров. Таким образом, корпорация больше не будет напрямую взаимодействовать с российскими АСЦ», — рассказал источник «Известий» в крупном ИТ-дистрибьюторе.

По словам другого собеседника, такая схема нужна для того, чтобы ввозить в сервисные центры подменные iPhone. Сейчас американские санкции запрещают поставку в Россию смартфонов дороже $300.

Совсем без работы российские АСЦ Apple не останутся, уверены собеседники «Известий».



«Новая [иностранная] компания, уполномоченная Apple на работу с Россией, возьмет на себя все обязательства по предоставлению гарантийной поддержки. А затем эта компания заключит соглашения с российскими авторизованными центрами, куда российский пользователь сможет, как и раньше, обращаться за гарантийной поддержкой. Просто непосредственно осуществлять ремонт будет другое юридическое лицо», — рассказала ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова.

Таким образом, основная функция российских АСЦ, скорее всего, ограничится ролью приемки нуждающегося в ремонте товара и выдачи его после произведенного за границей обслуживания.

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