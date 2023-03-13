Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции против России на полгода из-за конфликта на Украине
Политика
В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и выезде из России
Политика
Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы
Мир
Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности в мире
Общество
Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ
Спорт
МОК призвал Британию уважать автономию спорта в вопросе допуска России
Авто
Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Общество
Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье
Общество
Инфекционист исключила возможность вспышки лихорадки денге в России
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта в Москве
Общество
В Москве начался розыск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»
Авто
Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления

Аналитик прокомментировал отказ Apple продлевать договоры с российскими АСЦ

Аналитик Муртазин: сроки ремонта техники Apple действительно не соблюдаются
0
Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» 13 марта подтвердил информацию о том, что компания Apple не намерена продлевать договоры с российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ), из-за чего сроки ремонта могут увеличиться.

Ранее в этот день источник в одном из IТ-дистрибьюторов сообщил «Известиям», что договоры между авторизованными российскими сервисными центрами и Apple заканчиваются в конце марта и корпорация не будет их продлевать. В результате сроки гарантийного ремонта с апреля могут вырасти до двух месяцев.

Долгие провода: сроки ремонта техники Apple увеличатся до двух месяцев
Компания не намерена продлевать договоры с авторизованными сервисными центрами в России

«На сегодняшний день ситуация такая, что сроки ремонта действительно не соблюдаются. Например, АСЦ Re:Store в случае поломки аппарата просто меняет гаджет на новый, если он у них есть в наличии. А дальше сломавшийся аппарат уже вывозят для ремонта. Это вполне рабочая схема в текущих условиях», — прокомментировал данную информацию Муртазин.

7 марта сообщалось, что iPhone 13 признан самым продаваемым смартфоном 2022 года. На его долю пришлось около 5% всех продаж смартфонов в минувшем году. На втором месте — iPhone 13 Pro Max с долей 2,6%, а на третьей строчке — iPhone 14 Pro Max (1,7%).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023