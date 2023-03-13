Аналитик прокомментировал отказ Apple продлевать договоры с российскими АСЦ

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» 13 марта подтвердил информацию о том, что компания Apple не намерена продлевать договоры с российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ), из-за чего сроки ремонта могут увеличиться.

Ранее в этот день источник в одном из IТ-дистрибьюторов сообщил «Известиям», что договоры между авторизованными российскими сервисными центрами и Apple заканчиваются в конце марта и корпорация не будет их продлевать. В результате сроки гарантийного ремонта с апреля могут вырасти до двух месяцев.

«На сегодняшний день ситуация такая, что сроки ремонта действительно не соблюдаются. Например, АСЦ Re:Store в случае поломки аппарата просто меняет гаджет на новый, если он у них есть в наличии. А дальше сломавшийся аппарат уже вывозят для ремонта. Это вполне рабочая схема в текущих условиях», — прокомментировал данную информацию Муртазин.

7 марта сообщалось, что iPhone 13 признан самым продаваемым смартфоном 2022 года. На его долю пришлось около 5% всех продаж смартфонов в минувшем году. На втором месте — iPhone 13 Pro Max с долей 2,6%, а на третьей строчке — iPhone 14 Pro Max (1,7%).