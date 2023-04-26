Пеликаны впервые после зимы вышли на пруд в Московском зоопарке

В Московском зоопарке пеликаны вышли на пруд из закрытого павильона впервые после зимы. Об этом 26 апреля сообщили в Telegram-канале зоопарка.

Отмечается, что зиму птицы проводят в павильоне «Птицы и бабочки», где строят гнезда, насиживают яйца и выкармливают птенцов. Как только на пруду тает лед, сотрудники зоопарка выпускают пеликанов в открытый водоем Новой территории зоопарка.

Первыми вышли кудрявые пеликаны во главе с самопровозглашенным «пеликаньим предводителем» Матвеем. Его с самого рождения выхаживали сотрудники зоопарка, поэтому он долго считал себя человеком и до сих пор снисходительно относится к сородичам.

Через пару часов на пруду показались розовые пеликаны, а на следующий день — бакланы.

Всех птиц дважды в день кормят свежей рыбой, причем, как отмечает пресс-служба зоопарка, кудрявые пеликаны больше любят салаку, а розовые — карпов.

Ранее, 13 апреля, в Московском зоопарке вышел из спячки бурый медведь Гром из центра воспроизводства редких видов животных. Для него это была первая зимняя спячка в жизни.

За день до этого в Московском зоопарке от зимнего сна проснулись еноты. Отмечается, что животные начали просыпаться некоторое время назад, однако из-за нестабильной погоды процесс затянулся.

11 апреля стало известно, что в столичном зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки. Благодаря погружению в сон у зверьков нормализуется обмен веществ, организм готовится к размножению, улучшается их самочувствие и настроение.