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Мадагаскарские тенреки проснулись после спячки в Московском зоопарке

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Фото: t.me/Moscowzoo_official
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В Московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба зоопарка в Telegram.

Там обратили внимание на то, что эти зверьки внешне похожи на ежей, но при этом не являются их родственниками. Они способны взбираться не деревья и добывать насекомых в кронах, в отличие от представителей ежовых. Этой зимой для них были созданы условия для впадания в спчку.

«Осенью, когда приходит время спячки, тенреки становятся медлительными, начинают реже выходить из домиков, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда температуру в помещении опускают до 16–18 градусов, и зверьки засыпают. Перед этим они хорошенько отъедаются. Но корм на всякий случай подкладывают и зимой — тенреки могут проснуться, чтобы перекусить», — рассказали в зоопарке.

Благодаря погружению в сон у тенреков нормализуется обмен веществ, организм готовится к размножению, улучшается их самочувствие и настроение. Весной, когда масса животных опускается до необходимой, им создают летние условия, увеличивая температуру и влажность воздуха.

Панда отправляется в Москву

Накануне в Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики. Во время сна их температура тела тушканчика падала с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижалась с 300 ударов в минуту до 5–6.

Ранее, 6 апреля, в Московском зоопарке появился муравьед, а также еще несколько новых видов животных, которые пока раскрываются.

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