В Московском зоопарке после зимнего сна пробудились еноты

Еноты из Московского зоопарка окончательно пробудились после зимнего сна. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что животные начали просыпаться некоторое время назад, однако из-за нестабильной погоды процесс затянулся. Теперь же еноты возвращаются к обычному уровню активности. За ними внимательно наблюдают специалисты: фиксируют жизненные показатели и поведенческие изменения, контролируют рацион питания, чтобы еноты без проблем встретили новый сезон.

«С установлением безусловно положительной температуры еноты полностью оживились и сейчас снова начали активно набирать вес и заново осваивать вольер», — поделилась генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Зоологи подчеркивают, что зимний сон енотов отличается от спячки, в которую впадают, например, сурки, ежи или тушканчики. В холодное время года у последних значительно снижается температура тела и частота сердцебиения — наступает своеобразное «окоченение». Для енотов такое состояние нехарактерно: в солнечные дни они спокойно могут просыпаться и даже выходить из убежища в поисках еды, после чего опять засыпают.

Накануне стало известно, что в столичном зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки. Благодаря погружению в сон у зверьков нормализуется обмен веществ, организм готовится к размножению, улучшается их самочувствие и настроение.

10 апреля в Москве проснулись тушканчики. Во время морозов их температура тела падала с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижалась с 300 ударов в минуту до 5–6.