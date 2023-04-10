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В Московском зоопарке проснулись тушканчики

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики. Об этом 10 апреля рассказала пресс-служба зоопарка в Telegram.

Зимой тушканчики находились в обтянутых поролоном холодильниках при температуре чуть выше нуля, что соответствует условиям, в которых они впадают в спячку на природе.

«У тушканчиков очень глубокая спячка — настоящий анабиоз. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5–6. Но при этом всё равно, если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит», — рассказали в зоопарке.

Во время спячки зоологи продолжали следить за состоянием животных. Если бы вес животных упал ниже необходимой отметки, их пришлось бы будить и откармливать.

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Ранее, 6 апреля, в Московском зоопарке появился муравьед, а также еще несколько новых видов животных, которые пока раскрываются.

31 марта стало известно, что в Московском зоопарке был отравлен кондор по имени Кузя, из-за чего он находится в тяжелом состоянии. При этом руководство учреждения подозревает посетителей в причастности к отравлению птицы, поскольку сотрудники не раз замечали, как люди пытаются просунуть в клетки еду. Обстоятельства произошедшего будут выясняться с помощью просмотра камер видеонаблюдения.

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