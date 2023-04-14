Медведь Гром из Донбасса вышел из спячки в Московском зоопарке
В Московском зоопарке 13 апреля бурый медведь Гром из центра воспроизводства редких видов животных вышел из спячки, сообщила журналистам гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
У Грома это первая зимняя спячка в его жизни, уточнила Акулова. В спячку он впал в середине января и проспал почти три с половиной месяца. В настоящее время он активен и чувствует себя хорошо.
«Медведь Гром приехал из города Кременная, находился в центре боевых действий и попал под большой стресс, поэтому было принято решение его эвакуировать к нам, в центр воспроизводства», — поделилась гендиректор зоосада.
Она отметила, что на данный момент он полностью реабилитирован и готов к отправке в родные края — на Донбасс. Однако пока от местных зоопарков не поступит предложение забрать Грома, он будет находиться в центре воспроизводства.
«Мы стараемся не вывозить животных из зоопарков Донбасса, а наоборот, помогать им и только в крайних случаях эвакуировать животных», — отметила Акулова.
У животного тяжелая судьба — около 10 лет ему приходилось жить на территории пивного завода, там его опекали сотрудники предприятия. Гром постоянно находился в стрессе, боялся звуков взрывов. В связи с этим он был перемещен в Москву.