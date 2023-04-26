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В поселке Сосьва один человек пропал без вести при пожаре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Один человек пропал без вести при пожаре в поселке Сосьва в Свердловской области, сообщил в среду, 26 апреля, глава МЧС РФ Александр Куренков.

Он также отметил, что в ходе плановой поездки в поселке еще в начале апреля были отмечены нарушения пожарной безопасности.

«В первой декаде апреля в Сосьве проводилась внеплановая выездная проверка на предмет выполнения обязательных требований пожарной безопасности. По ее результатам было выявлено четыре нарушения», — сказал он.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что на данный момент в семи населенных пунктах Урала огнем повреждено 206 строений, включая 146 жилых домов.

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25 апреля в поселке Сосьва произошло возгорание отходов деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности. По одной из версий, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при поджоге опилок.

Пожар уничтожил около 90 жилых домов, без крова остались около 660 человек. По факту пожаров возбуждено два уголовных дела. Уточняется, что в Сосьве пожар локализован.

Также стало известно, что из-за пожаров в Свердловской области смог накроет Тюменскую область. Метеорологи предупредили, что в Тюмени ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса IQAir, количество вредных веществ в воздухе уже в 1,2 раза превышает средний показатель, рекомендуемый специалистами ВОЗ.

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