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В Японии спрогнозировали сокращение населения на треть через 50 лет

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Население Японии сократится на треть в течение ближайших 50 лет, опустившись до 87 млн человек. Соответствующий прогноз опубликовал 26 апреля Национальный институт населения и исследований в области социальной безопасности при министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По мнению ученых, доля людей пенсионного возраста к 2070 году составит 38,4%. При этом в 2020 году этот показатель составлял 28,6%.

Кроме того, ожидается, что доля иностранцев среди населения Японии в ближайшие 50 лет достигнет 10,7%.

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В апреле 2022-го в Японии зафиксировали рекордный уровень снижения численности населения. За год число жителей страны сократилось на 644 тыс. человек.

В министерстве отмечали, что скорость снижения численности населения является самой большой с 1950 года, когда впервые были собраны статистические данные.

За месяц до этого главный советник японского правительства по вопросам выработки мер против старения населения Йосихико Дзябасири рассказал «Известиям» что в 2017 году число новорожденных составило 870 тыс. и с тех пор всё время снижается. По прогнозам, к 2065 году детей станет рождаться вдвое меньше, чем сейчас.

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