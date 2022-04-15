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В Японии зафиксировали рекордный уровень снижения численности населения

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Количество жителей Японии сократилось на 644 тыс. человек. Такие данные в пятницу, 15 апреля, опубликованы на сайте министерства по административным делам и коммуникациям Японии.

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«По состоянию на октябрь прошлого года общая численность населения, включая иностранцев, составляла 125,52 000 человек, что на 644 000 человек меньше, чем в предыдущем году», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что скорость снижения численности населения является самой большой с 1950 года, когда впервые были собраны статистические данные. При этом начиная с 2011 года убыль населения составила 2,3 млн человек, темпы сокращения увеличиваются в течение 10 лет подряд.

Министерство отмечает продолжающиеся тенденции к сокращению числа людей во всех возрастных категориях, кроме пожилых. Так, число мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет выросло за год почти на 190 тыс., до 36,2 млн — это 29% от общей численности населения Японии.

15 марта «Известиям» главный советник японского правительства по вопросам выработки мер против старения населения Йосихико Дзябасири рассказал, что в 2017 году число новорожденных составило 870 тыс. и с тех пор всё время снижается. По прогнозам, к 2065 году детей станет рождаться вдвое меньше, чем сейчас.

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