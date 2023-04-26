Wintershall Dea назвала окончательным решение уйти из России

Глава одной из крупнейших нефтегазовых немецких компаний Wintershall Dea Марио Мерен заявил о прекращении сотрудничества с РФ.

«Наше решение окончательное. Мы начали предпринимать соответствующие шаги в последние недели. Мы начали процесс закрытия нашего офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число наших местных коллег. Мы также вернули наших экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции», — сказал он в ходе пресс-конференции в Касселе, посвященной финансовым результатам за первым квартал 2023 года.

На данный момент компания ищет доступные варианты выхода из своих российских активов и вывозит персонал из РФ. Как отметил Мерен, процесс выхода активов является сложным.

17 января стало известно, что Wintershall Dea решила покинуть Россию и выйти из активов в РФ в соответствии с юридическими обязательствами. Как отмечалось, ожидается, что Wintershall зафиксирует убыток в €5,3 млрд от деконсолидации.

Комментируя данное решение, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что Wintershall Dea «держалась до последнего» и была более устойчивой на фоне других уходящих компаний. Он отметил, что немецкая компания была партнером «Газпрома» по «Северному потоку», кредитором «Северного потока – 2». У них было совместное предприятие в Германии — компания Gascade, которая строила газопровод Eugal (сухопутное продолжение «Северного потока – 2»).