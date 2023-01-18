Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина предложила включить морской экспорт стали в зерновую сделку
Общество
Путин поручил решить проблему нехватки мест в детских садах
Мир
Орбан предложил к ЧЕ набрать футбольную команду из коррумпированных евродепутатов
Мир
Еврокомиссия попросит страны пополнить бюджет ЕС из-за Украины
Мир
Путин назвал неонацистским режим на Украине
Мир
Народный артист СССР Хаким Зарипов скончался на 99-м году жизни
Общество
Собянин открыл новый путепровод в Коммунарке
Мир
На Украине назначили и.о. главы МВД после гибели министра Монастырского
Мир
Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей
Мир
Премьер Польши признал усталость западных стран от Украины
Мир
Глава МАГАТЭ объявил о начале работы миссии на Чернобыльской АЭС
Мир
Гаврилов обвинил США в стремлении ужесточить конфликт на Украине

Эксперт оценил решение немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea уйти из РФ

Эксперт Митрахович: Wintershall Dea была одним из самых доверенных партнеров «Газпрома» и «держалась до последнего»
0
Фото: Global Look Press/dpa/Friso Gentsch
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea «держалась до последнего» и была более устойчивой на фоне других уходящих компаний, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. На эту тему он высказался в беседе с «Известиями» 18 января.

«Wintershall Dea была одним из самых доверенных партнеров «Газпрома». У нее до последнего времени активы в России сохранялись. Насколько я понимаю, сейчас она будет искать возможности продать долю в Южно-Русском месторождении, например», — уточнил эксперт.

Куда ветер подует: Европа строит прогнозы о ценах на газ
Почему углеводороды резко подешевели и что будет дальше

Как он отметил, немецкая компания была партнером «Газпрома» по «Северному потоку», кредитором «Северного потока – 2». У них были совместные предприятия в Германии, компания Gascade, которая строила газопровод Eugal (сухопутное продолжение «Северного потока – 2»).

«Понятно, что подобная компания держалась до последнего, когда другие в том числе англосаксонские компании уходили. Немцы были более устойчивыми, как и французы, например, Total продолжает работать в РФ с «Новатэком». Но «Новатэк» — частная компания. Это проще объяснить общественному западному мнению», — сказал Митрахович.

Митрахович добавил, что Wintershall Dea получала в России доступ к газовым месторождениям, которые были ей выгодны.

По его словам, хуже обстановка после ухода Wintershall Dea не сделается, но то, что доверенный партнер «Газпрома» покидает страну, «это ситуация в целом неприятная», заключил эксперт.

Накануне стало известно, что немецкий нефтегазовый гигант решил покинуть Россию и выйти из активов в РФ в соответствии с юридическими обязательствами. Как отмечалось, ожидается, что Wintershall зафиксирует убыток в €5,3 млрд от деконсолидации.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете «Газпрому» покупки природного газа у совместных предприятий с Wintershall Dea и OMV дороже установленной цены. Указ распространяется на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта 2022 года.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что такое решение — ответ на действия ряда недружественных стран.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023