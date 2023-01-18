Эксперт оценил решение немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea уйти из РФ

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea «держалась до последнего» и была более устойчивой на фоне других уходящих компаний, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. На эту тему он высказался в беседе с «Известиями» 18 января.

«Wintershall Dea была одним из самых доверенных партнеров «Газпрома». У нее до последнего времени активы в России сохранялись. Насколько я понимаю, сейчас она будет искать возможности продать долю в Южно-Русском месторождении, например», — уточнил эксперт.

Как он отметил, немецкая компания была партнером «Газпрома» по «Северному потоку», кредитором «Северного потока – 2». У них были совместные предприятия в Германии, компания Gascade, которая строила газопровод Eugal (сухопутное продолжение «Северного потока – 2»).

«Понятно, что подобная компания держалась до последнего, когда другие в том числе англосаксонские компании уходили. Немцы были более устойчивыми, как и французы, например, Total продолжает работать в РФ с «Новатэком». Но «Новатэк» — частная компания. Это проще объяснить общественному западному мнению», — сказал Митрахович.

Митрахович добавил, что Wintershall Dea получала в России доступ к газовым месторождениям, которые были ей выгодны.

По его словам, хуже обстановка после ухода Wintershall Dea не сделается, но то, что доверенный партнер «Газпрома» покидает страну, «это ситуация в целом неприятная», заключил эксперт.

Накануне стало известно, что немецкий нефтегазовый гигант решил покинуть Россию и выйти из активов в РФ в соответствии с юридическими обязательствами. Как отмечалось, ожидается, что Wintershall зафиксирует убыток в €5,3 млрд от деконсолидации.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете «Газпрому» покупки природного газа у совместных предприятий с Wintershall Dea и OMV дороже установленной цены. Указ распространяется на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта 2022 года.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что такое решение — ответ на действия ряда недружественных стран.