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В ГД положительно оценили введение управления зарубежными активами в РФ

Депутат Гаврилов назвал введение управления зарубежными активами в РФ ожидаемой мерой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов 26 апреля в беседе с «Известиями» оценил введение временного управления зарубежными активами в РФ.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Отмечается, что в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ. Согласно указу, соответствующие меры касаются также конфискации имущества российских граждан и компаний.

Гаврилов отметил, что те меры, которые последуют в связи с подписанием указа, симметричны и давно ожидаемы. Он отметил, что меры должны коснуться не только активов в сфере энергетики, а в дальнейшем список будет расширен.

«Если мы говорим о симметричных мерах, то в ближайшее время, к примеру, встанет вопрос по активам Райффайзенбанка. Напомню, что активы многих российских компаний за рубежом, в том числе таких, как «Ронефть», ВТБ, заморожены, не приносят дохода, никто не возместил собственникам упущенную выгоду», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что Россия не будет отнимать имущество, речь идет только о передаче во временное управление. Таким образом, при сохранении структуры собственности активы зарубежных компаний в России не смогут быть использованы во вред стране, уточнил парламентарий.

«Это может быть, например, неисполнение российского законодательства, сокращение персонала, некачественное обслуживание и так далее. Для того чтобы предприятия работали в стране добросовестно, платили налоги, исполняли инвестиционные обязательства, обязательства перед поставщиками, за ними нужен контроль. Вопросы, связанные с управлением зарубежными активами в РФ, неоднократно ставились комитетом ГД по вопросам собственности, мы положительно оцениваем найденную оптимальную форму данных ответных мер», — заключил Гаврилов.

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13 апреля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить на Украину замороженные резервы Банка России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 марта указал, что российская сторона считает заморозку активов РФ попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, а также на основы мировой экономики.

Западные страны начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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