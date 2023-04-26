Краснов заявил о росте рисков терактов и диверсий в РФ

В России завершаются масштабные проверки, которые определяют готовность властей противодействовать терроризму, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 26 апреля, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации (СФ).

«Совместно с правоохранительными и контролирующими органами в первую очередь проводятся проверки мест скопления людей, транспортной и критически важной инфраструктуры, а также пунктов размещения вынужденных переселенцев, социальных учреждений» — сообщил генпрокурор.

Результаты этих проверок будут обсуждены на совещании руководителей правоохранительных органов. Отмечается, что по итогам заседания будут приняты дополнительные меры для повышения уровня антитеррористической защищенности.

Краснов подчеркнул, что риск диверсий и терактов в РФ существенно возрос. Он также высказался относительно постоянного доступа прокуроров ко всем государственным информационным системам.

«Данная тема для нас действительно очень актуальна. <...> Я убежден, что прокуроры должны иметь постоянный доступ к указанной информации», — сказал генпрокурор страны.

Ранее, 11 апреля, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что за год в России предотвращено 118 террористических преступлений с участием молодежи. По его словам, речь идет о периоде с февраля прошлого года.

В феврале Бортников заявил о росте атак спецслужб Киева на военную инфраструктуру и объекты ТЭКа России. Тогда же он добавил, что противник предпринимает усилия для создания пропагандистской кампании для радикализации населения России и вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность.

В декабре 2022 года в НАКе сообщили, что в течение года в России предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта.