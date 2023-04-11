За год в России предотвратили 118 террористических преступлений с участием молодежи

За год в России предотвращено 118 террористических преступлений с участием молодежи. Об этом 11 апреля сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в ходе заседания ведомства.

По его словам, речь идет о периоде с февраля прошлого года. Исполнителями предотвращенных преступлений «являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние», отметили в НАКе по итогам заседания.

Также Бортников уточнил, что в условиях специальной военной операции украинские спецслужбы ведут вербовку по вовлечению российской молодежи в террористическую и диверсионную деятельность.

«В своем выступлении председатель НАКа отметил, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность», — подчеркнули в НАКе.

В ведомстве обратили внимание, что правоохранительным органам необходимо уделять особое внимание противодействию идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи в новых субъектах РФ.

В феврале Бортников заявил о росте атак спецслужб Киева на военную инфраструктуру и объекты ТЭКа России. Тогда же он добавил, что противник предпринимает усилия для создания пропагандистской кампании для радикализации населения России и вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность.

В декабре 2022 года в НАКе сообщили, что в течение года в России предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта.