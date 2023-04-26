ЦБ России с начала года зафиксировал около 100 DDoS-атак на финорганизации
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- ЦБ России с начала года зафиксировал около 100 DDoS-атак на финорганизации
Банк России с начала года зафиксировал около 100 кибератак на организации кредитно-финансовой сферы. Об этом 26 апреля сообщил глава департамента информбезопасности ЦБ Вадим Уваров в ходе Каспийского форума информационной безопасности «Инфофорум Астрахань».
«В первом квартале этого года фон атак остается стабильно повышенным. Нами уже зафиксировано порядка 100 DDoS-атак на организации кредитно-финансовой сферы», — сказал он.
Уваров отметил, что по итогам 2022 года количество атак на финорганизации увеличилось почти в четыре раза — с 330 случаев до 1,5 тыс.
Глава департамента добавил, что Центробанк продолжает работу по блокировке мошеннических ресурсов.
В конце прошлого года в ВТБ заявили об отражении крупнейшей DDOS-атаки из-за рубежа.
За месяц до этого директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» Владимир Дрюков рассказал, что пару месяцев назад сайт госуслуг подвергся мощной DDoS-атаке, в которой было задействовано четверть миллиона ботнет-устройств.