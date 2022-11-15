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«Госуслуги» подверглись DDoS-атаке с четверти миллиона ботнет-устройств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Сайт госуслуг подвергся мощной DDoS-атаке, в которой было задействовано четверть миллиона ботнет-устройств. Она была зафиксирована около двух месяцев назад. Об этом на полях SOC-форума 15 ноября заявил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» Владимир Дрюков, передает корреспондент «Известий».

Бот весть кто: программы-вымогатели остаются угрозой номер один в мире
Средний размер выкупа за доступ к данным составляет $247 тыс.

Дрюков подчеркнул, что это не весь ресурс зарубежных атакующих сил.

«Это очень много. Но надо понимать, что это не весь ресурс зарубежных атакующих сил. Примерно в 10 раз больше составляют ботнеты, которые могут использоваться для атак», — рассказал он.

Кроме того, Дрюков также провел аналогию с военным оружием. По словам эксперта, DDoS-атаки — это молот: «Ты стоишь с щитом, и тебя непрерывно бьют».

Как сообщалось 8 ноября, согласно отчету Group-IB, атаки шифровальщиков — самая большая и разрушительная киберугроза уже третий год подряд. Шифровальщики (программы-вымогатели) — вредоносное ПО, блокирующее устройство или шифрующее его содержание. При этом программа требует деньги у жертв. Операторы вредоносного кода за определенную сумму обещают восстановить доступ к зараженному компьютеру или данным.

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