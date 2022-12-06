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ВТБ заявил об отражении крупнейшей DDOS-атаки из-за рубежа

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Фото: TASS/Zuma
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На российский банк ВТБ идет крупнейшая DDOS-атака. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщается в Telegram-канале финансовой организации.

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«ВТБ отражает крупнейшую DDOS-атаку. В настоящее время технологическая инфраструктура банка находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка», — говорится в публикации.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящий момент системы банка работают в штатном режиме, а данные клиентов защищены от внешнего вмешательства.

«Делаем всё необходимое и возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт при использовании сервисов, однако возможны временные затруднения в работе банковских приложений и веб-версии «ВТБ Онлайн», — добавили в ВТБ.

15 ноября директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» Владимир Дрюков рассказал, что пару месяцев назад сайт госуслуг подвергся мощной DDoS-атаке, в которой было задействовано четверть миллиона ботнет-устройств. При этом эксперт подчеркнул, что это не весь ресурс зарубежных атакующих сил.

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