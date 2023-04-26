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Финансист разъяснил порядок налогообложения депозитов в 2023 году

Финансист Ахмадеев: доход по вкладам за 2023 год выше положенного минимума обложат налогом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Доходы по депозитам за 2023 год в РФ будут облагаться налогами по обновленной схеме. Об этом в среду, 26 апреля, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Равиль Ахмадеев.

В соответствии с нововведениями годовые процентные доходы по вкладам уменьшаются на сумму процентов, которая получается при умножении 1 млн рублей на максимальное значение ставки Центробанка на 1-е число месяца в течение года.

Так, например, если сумма вклада составляет 1,4 млн рублей при 10% годовых, в конце расчетного периода будет начислено 140 тыс. При условии, что максимальный размер ключевой ставки составил 7,5%, получается, что 75 тыс. рублей не облагаются налогами. Оставшаяся сумма (65 тыс. рублей) подлежит обложению по ставке 13%, то есть итоговая сумма налога составляет 8450 рублей.

Обязанность уплатить НДФЛ с процентов по вкладам появится с доходов по итогам текущего года.

Короче выводя: россияне охладели к длинным вкладам
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Накануне менеджер продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева порекомендовала размещать свободные средства на депозите с коротким сроком действия и ставкой, превышающей ключевую.

Ранее, 11 апреля, Центробанк РФ сообщил, что в марте рост рублевых счетов и срочных депозитов населения продолжился, в то время как интерес розничных вкладчиков к депозитам в валюте оставался низким.

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