Эксперт дала рекомендации по открытию депозитов

Свободные средства можно разместить на депозите с коротким срок, рекомендовала менеджер продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева. Об этом она рассказала «Известиям» 25 апреля.

«Можно выбирать депозиты на срок 3–6 месяцев со ставками выше среднего (сейчас такие % превышают ключевую ставку в 7,5% годовых)», — уточнила она.

Кроме того, по ее словам, можно использовать и накопительные счета, которые позволяют размещать деньги на гибких условиях и забирать их в любое время, не дожидаясь завершения срока, как по депозитам. Эксперт отметила, что у кредитных организаций в настоящее время есть много предложений повышенных ставок по накопительным счетам и у вкладчиков есть выбор.

«При выборе вклада стоит смотреть на условия начисления процентов. Многие банки сейчас применяют плавающие ставки — итоговая доходность по таким предложениям оказывается ниже, чем указано в рекламе, поэтому просто внимательно изучайте условия и сравнивайте вклады», — посоветовала Татаринцева.

Также эксперт рассказала, что в апреле 2023 года в десяти крупнейших российских банках повышений ставок не было, но наблюдалось небольшое увеличение ставок в других кредитных организациях, что связано со стартом II квартала и запуском запланированных маркетинговых активностей.

«Причем есть и банки, которые отказываются от активного привлечения средств — они, наоборот, снижают ставки по вкладам. Колебания и в ту и в другую сторону незначительные — в пределах 0,3–0,7 процентных пункта по сравнению с прошлыми месяцами», — уточнила она.

Эксперт спрогнозировала в мае сохранение равновесия показателей в целом по рынку. Предпосылок как для резкого падения ставок по вкладам, так и для их роста не существует, добавила Татаринцева.

Ранее, 11 апреля, Центробанк РФ сообщил, что в марте рост рублевых счетов и срочных депозитов населения продолжился, в то время как интерес розничных вкладчиков к депозитам в валюте оставался низким.

В начале января 2023-го стало известно, что рублевый депозит показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году.