ВС РФ при помощи разведкомплекса «Пенициллин» вскрыли позиции ВСУ

Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) с помощью звукометрических комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин» вскрыли позиции артиллерии ВСУ в зоне СВО. Об этом 26 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Звукометрический комплекс позволяет делать выводы о расположении огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря анализу звуковых волн, которые возникают после применения различных орудий. Данный прибор обладает высокой чувствительностью и может улавливать звуки выстрелов на расстоянии до 50 км. Правильное расположение датчиков, в свою очередь, гарантирует точность данных.

Еще одна особенность «Пенициллина» заключается в том, что комплекс практически невидим для радиотехнических средств обнаружения, поскольку выдает относительно небольшую дозу излучения. Помимо этого, устройство оперативно собирает и обрабатывает доступную информацию, обеспечивая преимущество артиллеристам ВС РФ.

На две позиции устанавливается восемь звукоприемников, также у разведчиков всегда есть под рукой «запаска» — на случай если какой-то системный элемент выйдет из строя. Весь блок подключается к автомобилю при помощи полевого кабеля. Каждая база выдает свои координаты, на пересечении которых должна находиться, собственно, цель. Все сведения передают командующим, которые уже принимают решение о начале контрбатарейной перестрелки.

Накануне офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин рассказал, что российские силы ликвидировали опорный пункт и девять укрытий личного состава ВСУ на купянском направлении. В районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское были обнаружены и уничтожены две ДРГ противника

Ранее, 23 апреля, экипажи самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили замаскированные позиции живой силы и бронетехники ВСУ. После этого расчет гаубиц совершил смену огневых позиций на запасные для восполнения боеприпасов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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