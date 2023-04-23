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Российские артиллеристы уничтожили замаскированные позиции украинских боевиков

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили замаскированные позиции живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы в воскресенье, 23 апреля, опубликовало Минобороны РФ.

На одном из направлений в зоне проведения спецоперации разведчики обнаружили скопления украинских сил и передали координаты для их дальнейшего уничтожения. Артиллеристы поразили цели, уничтожив опорный пункт и боевые машины пехоты противника.

После этого расчет самоходных гаубиц совершил смену огневых позиций на запасные для восполнения боеприпасов. Такая тактика позволяет постоянно уходить от ответного обстрела ВСУ и заставляет выдавать их свои позиции.

«Работаем в самых разных условиях. Техника справляется на отлично. Обслуживаем технику, чтобы она нас не подвела в самые разные моменты, во время стрельбы, а также во время смены позиций. Мы по целям работаем самым разным, также и по живой силе противника, по бронетехнике», — рассказал наводчик САУ «Мста-С» Никита.

Артиллерийские расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу, каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место. Ежедневно они наносят огневое поражение живой силе и бронетехнике противника. Среди артиллеристов есть те, кого отметили высокими наградами.

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19 апреля расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б» на артемовском направлении уничтожили группу украинских боевиков, не позволявшую продвигаться штурмовым отрядам группы «Вагнера». Группа бойцов ВСУ расположилась в одном из жилых многоэтажных домов. Уже первым залпом без пристрелки российские десантники поразили цель. Последующими выстрелами батарея уничтожила технику противника.

28 марта Минобороны РФ сообщило, что расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа поразили артиллерийские батареи и тактические сооружения ВСУ, ликвидируют пункты управления, оружие, военную технику и боеприпасы противника. Работа по целям велась на удалении до 30 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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