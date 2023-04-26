В РФ выявили свыше 100 домов в аварийном состоянии из-за переноса капремонта

Народный фронт за первую неделю проверки в половине регионов РФ выявил 114 домов старой постройки (старше 1959 года), которые находятся в аварийном состоянии из-за отложенного капремонта. Об этом рассказали «Известиям» в самом движении. Эксперты оценили, что реальный масштаб на основе первых результатов достигает до трети таких домов в каждом субъекте.

«Протекающие крыши, разрушающиеся фасады, трещины в стенах, обваливающиеся потолки — техническое состояние примерно половины таких домов в последние пару лет проверили региональные межведомственные комиссии, но, несмотря на бросающиеся в глаза дефекты, капитальный ремонт в них будет проводиться через 10-15 лет, а то и во второй половине века», — пояснили в Народном фронте.

Из-за участившихся жалоб жителей старых многоквартирных домов старше 1959 года на отсутствие капремонта Народный фронт провел выборочный мониторинг этой категории жилого фонда. За неделю работы с 10 по 14 апреля ими было выявлено 114 таких домов почти в половине субъектов, находиться в которых опасно из-за аварийного состояния дома. При этом по каждому планируются обращения в прокуратуру, уточнили они.

К примеру, в Воронеже ремонт дома на улице 9 января регулярно переносили, а сейчас отодвинули на 2050–2052 годы. Таким образом за 100 лет дома его фасадную часть ни разу не ремонтировали, пояснили в организации. В Сыктывкаре в доме 1952 года постройки также изношены фасад и фундамент, отваливаются элементы стыков дома и кровли. Запланированные ремонтные работы не проводились, а информация о переносе или новых сроках вовсе отсутствует, добавили в движении.

По оценкам главного эксперта Народного фронта по ЖКХ Светланы Калининой, проблема достигает одной трети домов старой постройки в каждом субъекте РФ, которые «еще вчера требовали капитального ремонта» и сейчас могут находится в аварийном состоянии.

«В целом к сложившейся проблеме привела халатность местных и региональных властей. Они оставляют своих жителей в опасности. Между тем, есть примеры, когда принимается региональный закон, позволяющий регулировать деятельность местных фондов капремонта и перераспределять накопленные средства между муниципальными образованиями. За счет этих средств можно отремонтировать такие дома, угрожающие здоровью их жильцов. И уж точно не переносить капремонт на 20 лет», — сказал «Известиям» аналитик НФ Дмитрий Цвич.



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Износу потекло: в половине регионов выявили опасные дома из-за переноса капремонта