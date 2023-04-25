Лавров назвал целью Евросоюза присоединение новых территорий

Цель Евросоюза (ЕС) — затащить к себе новые территории, это будет доказано в случае вступления в срочном порядке Украины в блок. Об этом 25 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что принятие Украины в ЕС в срочном порядке также докажет, что происходящее — геополитическая игра.

«Есть желающие в Евросоюзе принять Украину в срочном порядке. Тогда Евросоюз просто докажет, что это всё не про соответствие критериям, а чисто геополитическая игра — затащить к себе побольше территорий, которые остались или останутся бесхозными», — сказал министр журналистам.

Ранее, 13 апреля, в МИД Украины заявили, что вступление Украины в ЕС и НАТО является вопросом времени.

В конце марта глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции сказал, что вопрос о принятии Украины и Молдавии в ЕС будет рассмотрен на саммите, который пройдет в декабре этого года.

В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в Евросоюз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу. По ее словам, несмотря на стремление Киева ускорить процесс, пока Брюссель оценивает уровень подготовки Украины к членству в объединении как «ранний».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. Такое решение приняли лидеры 27 стран — членов объединения на встрече в Брюсселе.

Евроатлантический курс руководство Украины закрепило в конституции в 2019 году.