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Вучич заявил о совещании Киева с США и ЕС при голосовании по членству Косово в СЕ

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Украинская делегация консультировалась с представителями США и Евросоюза перед голосованием по вопросу членства непризнанного Косово в Совете Европы (СЕ). Об этом 25 апреля заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Это решение не было случайным. Хочу вас оповестить, что украинские представители запросили перерыв, чтобы проконсультироваться со своими американскими и европейскими союзниками и решили, что будут воздержанными по вопросу территориальной целостности Сербии», — сказал он журналистам.

Вучич заявил, что разочарован действиями Украины, так как Сербия уважает ее собственную территориальную целостность.

«Один вопрос — вводить или не вводить санкции, а воздерживаться или поддерживать чью-то территориальную целостность, это совсем другое. Сербия никогда не была бы воздержанной по вопросу территориальной целостности Украины», — сказал президент Сербии.

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Накануне комитет министров Совета Европы одобрил заявку Косово на вступление в организацию и направил ее на рассмотрение парламентской ассамблеи СЕ.

24 апреля Вучич заявил, что Запад продолжает обманывать Сербию и интерпретирует все договоренности по поводу Косово в свою пользу.

Ранее, 20 апреля, Европарламент объявил, что Европейский союз введет безвизовый режим с Косово с 1 января 2024 года, несмотря на непризнание региона пятью странами организации.

28 февраля, сербский президент Александр Вучич заявил о том, что Белград готов рассмотреть предложения Запада по Косово, за исключением пунктов о независимости республики и ее членстве в ООН. Он добавил, что ситуация останется прежней, по крайней мере до тех пор, пока в Сербии не сменится правительство.

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