Глава РЖД рассказал о внедрении беспилотных «Ласточек» на МЦК в 2024 году
В 2024 году на Московском центральном кольце (МЦК) будут ходить беспилотные поезда «Ласточка». Об этом 25 апреля рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
«В следующем году такие поезда будут полностью автоматизированные. Скорость реакции компьютера с искусственным интеллектом — 0,3 с. Мы с вами, люди, принимаем решение за 1,2 с. Соответственно, это безопасность», — заявил он на марафоне Знание.Первые.
Белозеров отметил, что применение беспилотных технологий позволит сократить время курсирования поездов до трех минут.
«Чем активнее используем инфраструктуру, тем лучше экономика, тем дешевле билеты, тарифы железнодорожные. Для этого нужен обязательно искусственный интеллект. Соответственно, это не машинист, это сама машина, которая принимает все решения», — пояснил он.
Днем ранее источники «Известий» сообщили, что внедрение беспилотных технологий в поездах откладывается на неопределенный срок. В РЖД планировали запустить их еще в 2022 году, но компания-разработчик Cognitive Pilot завысила цену, которая не устроила компанию.
7 апреля в мэрии Москвы рассказали, что в метро начали тестировать сеть LTE в частотах 360–380 МГц, которая позволит запустить беспилотные поезда. В будущем эта сеть поможет автоматизировать многие процессы управления поездами, а также улучшит связь машинистов с диспетчерами и качество информирования пассажиров.