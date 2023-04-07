В метро Москвы начали тесты позволяющей запустить беспилотные поезда сети LTE

В метро Москвы начали тестировать свою сеть LTE в частотах 360–380 МГц, которая позволит запустить беспилотные поезда. Об этом рассказал в пятницу, 7 апреля, заместитель мэра города Максим Ликсутов.

По его словам, в будущем эта сеть поможет автоматизировать многие процессы управления поездами, а также улучшит связь машинистов с диспетчерами и качество информирования пассажиров.

Ликсутов пояснил, что пока сеть LTE начала работать на одном из участков Некрасовской ветки метро в пилотном режиме. На данный момент, по его словам, установлены две тестовые базовые станции, но после завершения тестов сеть будет распространена на всю ветку, на которой по итогам будет установлено 12 базовых станций.

«На Некрасовской линии начали тестировать собственную сеть LTE для технических нужд метрополитена. У нас появился свой диапазон радиочастот, который позволит нам в будущем <…> перейти к беспилотному управлению», — рассказал Ликсутов на пресс-конференции ТАСС, добавив, что это произойдет примерно в течение 5–10 лет.

При этом заммэра указал на то, что в задачи руководства города не входит «убрать машиниста из поезда». Такая перспектива может рассматриваться, по словам Ликсутова, только когда эффект от перехода на беспилотное управление станет явным.

«Беспилотное управление помимо технологического прогресса должно нести экономический эффект, и, конечно, вопросы безопасности должны быть решены», — заключил Ликсутов.

Накануне пресс-служба мэрии Москвы сообщила, что столичный метрополитен в 2023 году получит около 300 новых вагонов «Москва-2020». По словам мэра столицы Сергея Собянина, еще 32 вагона инновационного поезда «Москва-2020» будут курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ). Интервалы между поездами сократятся, а сами поездки станут комфортнее для пассажиров. По словам мэра, в новых вагонах уровень шума стал ниже на 15%, также расширен переход между вагонами, увеличилась вместимость пассажиров.

5 апреля заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве до конца года планируется завершить строительство шести станций метро. Строительство ведется на Люблинско-Дмитровской, Солнцевской и Сокольнической линиях столичной подземки.