До конца года в Москве завершится строительство шести станций метро

В Москве до конца года планируется завершить строительство шести станций метро. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» он отметил, что строительство ведется на Люблинско-Дмитровской, Солнцевской и Сокольнической линиях столичной подземки. В настоящее время на станциях «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии уже ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем и коммуникаций. Строительная готовность этого продления составляет 62%. Работы на этом участке должны завершить во втором полугодии.

Кроме того, планируется завершить строительные работы на участке Солнцевской линии со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», пишет НСН. Готовность объекта составляет свыше 60%.

Также в 2023 году должны завершиться строительные работы на станции «Потапово», отмечает сайт aif.ru.

30 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет. По его словам, на 2023 год намечен запуск МЦД-3 и МЦД-4, где будет 10 пересадок на Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, пишет «Москва 24».

БКЛ запустили 1 марта. В церемонии открытия БКЛ по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

В первые часы после открытия на станции зафиксировали рекордный поток пассажиров. По словам мэра Собянина, в популярности БКЛ были уверены с самого начала, поскольку она является одним из наиболее быстрых и удобных способов передвижения по Москве, отмечает телеканал «Звезда».

Кроме того, по словам чиновника, БКЛ улучшила транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и области.

В декабре Бочкарев рассказал, что участок МЦД-5 частично будет пролегать под центром Москвы. МЦД-5 объединит Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги, отмечает телеканал «360».