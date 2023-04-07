В 2023 году метро получит около 300 новых вагонов «Москва-2020»
Столичный метрополитен в 2023 году получит около 300 новых вагонов «Москва-2020». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба мэрии Москвы.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, еще 32 вагона инновационного поезда «Москва-2020» будут курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ). Интервалы между поездами сократятся, а сами поездки станут комфортнее для пассажиров, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Для того чтобы обслуживать составы, в скором времени откроется третье депо БКЛ — «Аминьевское», уточняет НСН. Всего в этом году в метрополитен поступит около 300 вагонов.
По словам мэра, в новых вагонах уровень шума стал ниже на 15%, также расширен переход между вагонами, увеличилась вместимость пассажиров, пишет RT. Кроме того, в новых вагонах увеличили количество USB-зарядок — теперь их 368.
Перед выходом на линию составы проходят специальную проверку, которая включает испытание всех систем на заводе производителя больше чем по 100 параметрам, дополнительное тестирование в депо, а также контрольную обкатку на линии, сообщает сайт aif.ru.
Как объяснил чиновник, поезд должен проехать 300 км без пассажиров: если всё прошло без единого сбоя, его запускают в эксплуатацию, отмечает «Москва 24».
5 апреля заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве до конца года планируется завершить строительство шести станций метро.
Строительство ведется на Люблинско-Дмитровской, Солнцевской и Сокольнической линиях столичной подземки.