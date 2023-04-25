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Суд подтвердил обязанность Siemens поставить РЖД 13 поездов «Сапсан»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил 25 апреля решение нижестоящего суда по иску РЖД к компании Siemens Mobility о передаче 13 поездов «Сапсан».

Жалоба Siemens Mobility на принятое 28 февраля решение Арбитражного суда Москвы была отклонена, после чего решение вступило в законную силу.

Соглашение о поставке высокоскоростных поездов «Сапсан» было заключено в июне 2019 года. Siemens Mobility и АО «Группа «Синара» обязались поставить 13 десятивагонных составов за €513,5 млн. Также было заключено соглашение на 30-летнее обслуживание поездов на сумму €583,1 млн.

Новые поезда планировалось запустить на участках Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород.

В октябре 2022 года Siemens Mobility направила уведомление о расторжении договора в связи с введением западных санкций в отношении российских юридических лиц. Однако суд первой инстанции указал, что санкционное законодательство не применимо на территории России.

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19 июля 2022 года компания РЖД направила в Совет Евросоюза заявление об отмене введенных в отношении нее ограничений. В компании подчеркнули, что из-за этого во внесудебном порядке были разорваны складывающиеся в течение многих лет хозяйственные цепочки и разрушены отношения между российскими и европейскими контрагентами.

Позднее, в ноябре, РЖД повторно обратилась в Совет Евросоюза с просьбой об отмене введенных ранее против нее санкций. В госкомпании подчеркнули, что из-за ограничений ЕС компании Siemens и Talgo прекратили поставки и обслуживание поездов «Сапсан», «Ласточка», «Стриж», поставив под угрозу перевозки.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли десять пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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