В РЖД призывали совет ЕС отменить введенные против компании санкции

Компания РЖД направила в Совет Евросоюза заявление об отмене введенных в отношении нее ограничений. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил холдинг.

«Санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО «РЖД» выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации. Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС», — говорится в Telegram-канале холдинга.

Помимо этого, как отмечается в сообщении, во внесудебном порядке были разорваны складывающиеся в течение многих лет хозяйственные цепочки и разрушены отношения между российскими и европейскими контрагентами.

В частности, речь идет об экспортном эмбарго в отношении железнодорожной техники, в результате которого в мае компания Siemens прекратила выполнение договорных обязательств по поставкам и техническому обслуживанию поездов «Сапсан» и «Ласточка».

В компании тогда заявляли, что техническое обслуживание поездов будет продолжено в рамках действующего законодательства РФ под руководством и контролем холдинга «РЖД».

В феврале Евросоюз расширил санкционные списки в отношении российских компаний, включив в них РЖД, а также корпорации «Иркут», КамАЗ и др.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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