Siemens прекратит техобслуживание поездов РЖД с 13 мая

Компания «Сименс мобильность» растрогает сервисные договоры с РЖД с 13 мая, а также выходит из совместных предприятий. Об этом ТАСС в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе Siemens.

Решение принято в связи с масштабными антироссийскими санкциями ЕС, а также ввиду ответных мер Москвы «и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании «Сименс мобильность».

Сервисные контракты с РЖД в числе прочего включали обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка».

Вместе с тем вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в беседе с «Известиями» напомнила, что РЖД ранее уже сообщала, что Siemens приостановила контракт на поставку в Россию поездов «Сапсан». Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых «Сапсанов» на общую сумму €1,1 млрд.

Siemens объявила об уходе из России 12 мая. Компания приостановила все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию. Веретенникова полагает, что решение вопроса с поставками оборудования в результате ухода немецкого концерна потребует временных затрат, возможно, будет налажен «серый» импорт.

С марта около 300 иностранных компаний заявили о приостановке своей работы в РФ на фоне новых санкций Запада против Москвы, последовавших в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.