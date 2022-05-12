Аналитик спрогнозировала серый импорт Siemens в РФ

Решение вопроса с поставками оборудования в результате ухода с российского рынка немецкого концерна Siemens потребует временных затрат, возможно будет налажен серый импорт. Об этом заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в четверг, 12 мая.

Siemens объявила об уходе из России ранее в этот же день. Компания приостановила все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию. Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельности компании в Российской Федерации, в частности на железнодорожное обслуживание и ремонт.

Siemens осуществляет операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 году холдинг осуществила spin off, после которого выделил энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy. По состоянию на конец ноября 2021 года Siemens был крупнейшим акционером этой фирмы с долей 35%.

Веретенникова напомнила, что Минпромторг России уже подготовил список товаров, для которых разрешается параллельный импорт — механизм ввоза товаров в страну без разрешения владельцев торговых марок. Ведомство разрешило параллельный импорт, в том числе промышленного оборудования, компаниям Caterpillar и Siemens, отметила аналитик.

По ее словам, на Siemens в России работают 3000 человек. Но со временем компании придется приостановить поддержку сотрудников и они останутся без работы, посетовала специалист.

Она напомнила, что РЖД также сообщала, что Siemens уже приостановила контракт на поставку в Россию поездов «Сапсан». Также будет приостановлено обслуживание, и непонятно, смогут ли российские компании своими силами справиться с обслуживанием и сколько времени может занять налаживание процесса. Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых «Сапсанов» на общую сумму €1,1 млрд.

«У нас есть Siemens по «Сапсанам». До последнего мы вели переговоры, и они искали варианты, как четко, высчитывая санкции, они могли бы продолжать действовать», — сказал глава РЖД Олег Белозеров 22 марта.

Белозеров говорил, что в России есть и свои производители, например группа «Синара» и входящий в нее завод «Уральские локомотивы».

Веретенникова добавила, что Siemens Energy — это один из основных поставщиков энергооборудования. По словам руководства, компания будет уходить с рынка «обдуманно», возможно продав свои доли в совместных предприятиях российским компаниям, которые продолжат реализацию проектов», — добавила аналитик.

6 мая Минпромторг утвердил перечень из 96 пунктов для параллельного импорта. Такой вид импорта подразумевает ввоз продукции без разрешения правообладателя брендов. Сейчас они продают продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Такой вид импорта не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды ТН ВЭД и наименования брендов с приказом Минпромторга. Согласно документу, сейчас в РФ не действует гражданско-правовая ответственность, если товары будут ввозить в обход официальных каналов дистрибуции.

8 марта президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Так, до конца 2022 года требуется запретить вывоз продукции и сырья, перечень которых установит правительство. Запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производятся гражданами для личных нужд. 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о параллельном импорте.

С марта около 300 иностранных компаний заявили о приостановке своей работы в РФ на фоне новых санкций Запада против Москвы, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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