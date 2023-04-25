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Захарова оценила планы Байдена баллотироваться на второй срок

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 апреля прокомментировала намерение американского лидера Джо Байдена баллотироваться на второй срок.

«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — заявила она в эфире Первого канала.

Неумолимый Джо: Байден хочет пойти на второй срок
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О том, что Байден собирается во второй раз предложить свою кандидатуру на пост президента, сообщил он сам ранее в этот день.

Тем временем вице-президент Камала Харрис заявила о готовности баллотироваться вместе с действующим американским лидером на второй срок.

Американский лидер указал на то, что у каждого поколения есть моменты, когда ему приходится отстаивать демократию, и сейчас это время настало. Так он объяснил решение о переизбрании на пост президента США. Заявление Байдена было сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

Выборы президента США состоятся в 2024 году.

Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей демократической партии.

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