Захарова оценила планы Байдена баллотироваться на второй срок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 апреля прокомментировала намерение американского лидера Джо Байдена баллотироваться на второй срок.

«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — заявила она в эфире Первого канала.

О том, что Байден собирается во второй раз предложить свою кандидатуру на пост президента, сообщил он сам ранее в этот день.

Тем временем вице-президент Камала Харрис заявила о готовности баллотироваться вместе с действующим американским лидером на второй срок.

Американский лидер указал на то, что у каждого поколения есть моменты, когда ему приходится отстаивать демократию, и сейчас это время настало. Так он объяснил решение о переизбрании на пост президента США. Заявление Байдена было сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

Выборы президента США состоятся в 2024 году.

Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей демократической партии.