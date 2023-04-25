Первый Rostic’s откроется для посетителей на Тверской-Ямской во второй половине дня

В Москве на Тверской-Ямской улице во вторник, 25 апреля, откроется первый флагманский ресторан сети Rostic’s.

Официальное открытие ресторана прошло в 11:00. По словам сотрудников Rostic’s, для посетителей он откроется с 17:00.

Сеть пришла на смену KFC.

Генеральный директор компании «Юнирест», которая управляет бывшими активами американской корпорации Yum! Brands, Татьяна Шаманская рассказала на пресс-конференции, что к майским праздникам на месте KFC откроется в Москве 25 ресторанов Rostic’s, 15 — в Ханты-Мансийском автономном округе. Еще 26 точек появится в Московской области в течение мая.

Известно, что сеть планирует сохранить команду, которая работала в KFC последние годы.

Операционный директор Rostic’s Ольга Елисеева уточнила, что компания сохранила цены на прежнем уровне. Коме того, до конца года в меню появятся новые продукты, а для постоянных клиентов будут развивать программу лояльности.

Елисеева добавила, что сеть продолжает сотрудничать с прежними поставщиками. По ее словам, 99% из них — отечественные, они решили сохранить партнерство с новым брендом.

Как подчеркнул совладелец группы компаний «Смарт Сервис» Константин Котов, сейчас доля Rostic’s на рынке составляет 30%, но планируется ее нарастить.

Ранее, 17 апреля, Yum! Brands уведомила о завершении сделки по продаже бизнеса KFC и уходе из РФ. Новым владельцем ресторанов быстрого питания стала компания «Смарт Сервис Лтд». В рамках сделки стороны договорились, что новые владельцы проведут ребрендинг сети, переименовав KFC в Rostic's. Сумма сделки не называется.

8 марта 2022 года американская компания объявила о приостановке инвестиций и развития в России.

В октябре прошлого года основатель Rostic's, венесуэльский и российский бизнесмен Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, назвал хорошей новостью для РФ возвращение компании после сделки по продаже сети KFC.