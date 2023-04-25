Первый Rostic’s откроется для посетителей на Тверской-Ямской во второй половине дня
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- Первый Rostic’s откроется для посетителей на Тверской-Ямской во второй половине дня
В Москве на Тверской-Ямской улице во вторник, 25 апреля, откроется первый флагманский ресторан сети Rostic’s.
Официальное открытие ресторана прошло в 11:00. По словам сотрудников Rostic’s, для посетителей он откроется с 17:00.
Сеть пришла на смену KFC.
Генеральный директор компании «Юнирест», которая управляет бывшими активами американской корпорации Yum! Brands, Татьяна Шаманская рассказала на пресс-конференции, что к майским праздникам на месте KFC откроется в Москве 25 ресторанов Rostic’s, 15 — в Ханты-Мансийском автономном округе. Еще 26 точек появится в Московской области в течение мая.
Известно, что сеть планирует сохранить команду, которая работала в KFC последние годы.
Операционный директор Rostic’s Ольга Елисеева уточнила, что компания сохранила цены на прежнем уровне. Коме того, до конца года в меню появятся новые продукты, а для постоянных клиентов будут развивать программу лояльности.
Елисеева добавила, что сеть продолжает сотрудничать с прежними поставщиками. По ее словам, 99% из них — отечественные, они решили сохранить партнерство с новым брендом.
Как подчеркнул совладелец группы компаний «Смарт Сервис» Константин Котов, сейчас доля Rostic’s на рынке составляет 30%, но планируется ее нарастить.
Ранее, 17 апреля, Yum! Brands уведомила о завершении сделки по продаже бизнеса KFC и уходе из РФ. Новым владельцем ресторанов быстрого питания стала компания «Смарт Сервис Лтд». В рамках сделки стороны договорились, что новые владельцы проведут ребрендинг сети, переименовав KFC в Rostic's. Сумма сделки не называется.
8 марта 2022 года американская компания объявила о приостановке инвестиций и развития в России.
В октябре прошлого года основатель Rostic's, венесуэльский и российский бизнесмен Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, назвал хорошей новостью для РФ возвращение компании после сделки по продаже сети KFC.