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В Москве откроется 25 ресторанов сети Rostic’s

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В ближайшее время в Москве откроется 25 ресторанов сети Rostic’s, затем еще 15 — в Ханты-Мансийске. После запустят остальные точки в России, рассказала на пресс-конференции генеральный директор компании «Юнирест», которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская 25 апреля.

Переход в новый бренд позволит вернуться к активному росту, добавила она.

Компания планирует в полном объеме сохранить инвестиции, которые были направлены на развитие сети ранее. Сумма не называется.

Кроме того, планируется сохранить команду, которая работала в KFC последние годы, сообщил представитель Rostic’s. У бренда 22 партнера, которые заинтересованы в развитии сети по франшизе, добавил совладелец «Смарт Сервис» Константин Котов.

Также компания оставила цены на прежнем уровне, сказала операционный директор Rostic’s Ольга Елисеева.

По ее словам, сохранится действие купонов, которые позволяют приобрести продукцию по более выгодной цене.

Кроме того, в меню будут вводить новые продукты, которые появятся до конца года, сообщила Елисеева.

«Мы продолжаем работать с прежними поставщиками. 99% поставщиков — отечественные, все поставщики сохранили партнерство с новым брендом», — пояснила она.

Rostic’s будет развивать программу лояльности для постоянных клиентов, отметила Елисеева.

«Мы останемся доступными для наших гостей», — добавила Шаманская.

Rostic’s занимает вторую позицию на рынке, но есть амбиции занять лидирующее положение, подчеркнула она.

При этом Котов уточнил, что сейчас доля сети на рынке составляет 30%, но планируется ее нарастить.

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25 апреля в столице открылся флагманский ресторан сети Rostic’s. Он расположен на Тверской-Ямской улице.

17 апреля Yum! Brands сообщила о завершении сделки по продаже бизнеса KFC и уходе из России. Новым владельцем ресторанов быстрого питания стала компания «Смарт Сервис Лтд», находящаяся под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова. Тогда уточнялось, что в рамках сделки стороны договорились о ребрендинге в дальнейшем, в результате сеть переименовали в Rostic’s.

8 марта 2022 года американская компания объявила о приостановке инвестиций и развития в России.

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