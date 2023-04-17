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Компания Yum! Brands продала рестораны KFC в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Компания Yum! Brands 17 апреля сообщила о завершении сделки по продаже бизнеса KFC и уходе из России.

Новым владельцем ресторанов быстрого питания стала компания «Смарт Сервис Лтд», которая находится под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова. Отмечается, что в рамках сделки стороны договорились, что новые владельцы проведут ребрендинг сети, переименовав KFC в «Ростик'с».

В сообщении отмечается, что речь идет о более чем 100 ресторанах компании. Также указывается, что «Смарт Сервис» будет ответственна за ребрендинг ресторанов, которые работают в России по франчайзинговому договору.

Сумма сделки не называется.

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3 августа прошлого года сообщалось, что Yum! Brands находится на последних стадиях передачи прав собственности на рестораны KFC в России, операционной системы и прав мастер-франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору.

О решении Yum! Brand приостановить инвестиции и развитие в России стало известно 8 марта. Корпорации принадлежат три мировых бренда — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, а также сотни ресторанов The Habit Burger Grill в США и Китае.

С конца февраля ряд зарубежных компаний объявил об уходе или приостановке деятельности в России на фоне санкций западных стран в ответ на спецоперацию по защите Донбасса.

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