Болельщица выиграла 1 млн рублей после оформления Fan ID

Болельщица «Спартака» Стефания Мищерская выиграла 1 млн рублей в розыгрыше призов среди обладателей Fan ID. Его итоги подвели 24 апреля перед матчем «Спартака» и «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

Сертификат с крупной суммой Мищерской и ее сыну вручил президент РПЛ Александр Алаев. Болельщики почти не пропускают домашние матчи своей команды, поэтому имели высокие шансы на победу.

«Это просто фантастика. Честно могу сказать, я никогда и нигде не выигрывала нигде денежные призы. Для нас это очень большая радость. Фантастика», — призналась женщина «Известиям».

Участниками розыгрыша автоматически становятся все обладатели Fan ID, который выбирают по номерам, указанным в карте болельщика.

«Такие акции действительно способствуют тому, чтобы хотелось футбол смотреть живьем на стадионах, чтобы трибуны были заполнены. Мы действительно делаем вместе с РПЛ всё возможное», — рассказал гендиректор титульного партнера РПЛ платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

16 апреля состоялся предыдущий розыгрыш призов. Болельщик «Динамо» Олег Крыльников выиграл квартиру. О победе ему рассказал вратарь любимой команды Игорь Лещук.

Ранее, 28 марта, болельщики получили возможность дистанционно оформить Fan ID. Система призвана помочь в борьбе с теми, кого футбол на трибунах интересует меньше всего. Ожидается, что благодаря Fan ID хулиганов на стадионах со временем станет меньше.

С июля 2022 года эта карта необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги. Оформить Fan ID имеют право лица старше 14 лет. Паспорт болельщика для детей младше 14 лет нужно оформлять их родителям.