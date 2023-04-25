Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko
Политика
Посол Молдавии в Москве прибыл в МИД РФ
Экономика
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты по России
Мир
Великобритания запросила заседание СБ ООН по Судану на 25 апреля
Мир
Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН
Мир
Военнослужащий РФ сообщил об обстреле ВСУ эвакуационных групп
Мир
Посол Антонов сообщил об очередной отмене властями США церемонии на Эльбе
Мир
МИД РФ указал на готовность защищаться всеми средствами при агрессии
Мир
В администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
Мир
Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
Мир
Netflix заявил о планах инвестировать $2,5 млрд в Южную Корею
Мир
В РФ предупредили о риске ядерной эскалации на Корейском полуострове
Мир
В Белоруссии указали на провал попыток США встретить РФ в ООН «холодным душем»

Болельщица выиграла 1 млн рублей после оформления Fan ID

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болельщица «Спартака» Стефания Мищерская выиграла 1 млн рублей в розыгрыше призов среди обладателей Fan ID. Его итоги подвели 24 апреля перед матчем «Спартака» и «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

Сертификат с крупной суммой Мищерской и ее сыну вручил президент РПЛ Александр Алаев. Болельщики почти не пропускают домашние матчи своей команды, поэтому имели высокие шансы на победу.

«Это просто фантастика. Честно могу сказать, я никогда и нигде не выигрывала нигде денежные призы. Для нас это очень большая радость. Фантастика», — призналась женщина «Известиям».

Участниками розыгрыша автоматически становятся все обладатели Fan ID, который выбирают по номерам, указанным в карте болельщика.

«Такие акции действительно способствуют тому, чтобы хотелось футбол смотреть живьем на стадионах, чтобы трибуны были заполнены. Мы действительно делаем вместе с РПЛ всё возможное», — рассказал гендиректор титульного партнера РПЛ платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

«Не сказал бы, что именно введение Fan ID опустошило стадионы»
Министр спорта РФ Олег Матыцин — о карте болельщика, шансах участия России в Олимпиаде-2024 и переходе РФС в Азию

16 апреля состоялся предыдущий розыгрыш призов. Болельщик «Динамо» Олег Крыльников выиграл квартиру. О победе ему рассказал вратарь любимой команды Игорь Лещук.

Ранее, 28 марта, болельщики получили возможность дистанционно оформить Fan ID. Система призвана помочь в борьбе с теми, кого футбол на трибунах интересует меньше всего. Ожидается, что благодаря Fan ID хулиганов на стадионах со временем станет меньше.

С июля 2022 года эта карта необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги. Оформить Fan ID имеют право лица старше 14 лет. Паспорт болельщика для детей младше 14 лет нужно оформлять их родителям.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023