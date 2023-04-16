Болельщик выиграл квартиру в розыгрыше для обладателей Fan ID

Болельщик «Динамо» Олег Крыльников выиграл квартиру в розыгрыше среди обладателей Fan ID. Об итогах конкурса 16 апреля рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«Очень неожиданно. Я до сих пор не могу прийти в себя. Карту болельщика недолго оформлял, технически очень всё быстро. Ну я не знаю, в течение часа точно уже всё сделал. Всё быстро, легко, вообще без вопросов», — рассказал он.

О победе в розыгрыше болельщику рассказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук, а сертификат ему вручили прямо на домашнем стадионе команды.

Всего в акции «Болей футболом» разыгрывалось почти 20 тыс. призов, в том числе сертификаты с крупными суммами на путешествия, технику и покупки у партнеров. Выиграть в розыгрыше мог любой житель страны. Еще одной счастливицей стала Анна Барышева из Санкт-Петербурга.

«Сперва после розыгрыша, конечно же, почувствовала недоверие, потом восторг и радость, была очень рада. Планирую купить телевизор, который как раз-таки очень нужен сейчас», — рассказала она.

Всего болельщики получили больше 600 тыс. Fan ID. Чтобы привлечь их на стадионы, клубы готовы дальше разыгрывать призы.

«Мы продолжаем свою работу. Очень надеемся, что болельщики будут возвращаться на трибуны. Я думаю, что мы увидим, насколько это эффективно. Но болельщику было очень приятно», – сказал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

Ранее, 28 марта, болельщики получили возможность дистанционно оформить Fan ID. Система призвана помочь в борьбе с теми, кого футбол на трибунах интересует меньше всего. Ожидается, что благодаря Fan ID хулиганов на стадионах со временем станет меньше.

С июля 2022 года эта карта необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Оформить Fan ID имеют право лица старше 14 лет. Паспорт болельщика для детей младше 14 лет нужно оформлять их родителям.