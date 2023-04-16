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Болельщик выиграл квартиру в розыгрыше для обладателей Fan ID

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Фото: РЕН ТВ
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Болельщик «Динамо» Олег Крыльников выиграл квартиру в розыгрыше среди обладателей Fan ID. Об итогах конкурса 16 апреля рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«Очень неожиданно. Я до сих пор не могу прийти в себя. Карту болельщика недолго оформлял, технически очень всё быстро. Ну я не знаю, в течение часа точно уже всё сделал. Всё быстро, легко, вообще без вопросов», — рассказал он.

О победе в розыгрыше болельщику рассказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук, а сертификат ему вручили прямо на домашнем стадионе команды.

Всего в акции «Болей футболом» разыгрывалось почти 20 тыс. призов, в том числе сертификаты с крупными суммами на путешествия, технику и покупки у партнеров. Выиграть в розыгрыше мог любой житель страны. Еще одной счастливицей стала Анна Барышева из Санкт-Петербурга.

«Сперва после розыгрыша, конечно же, почувствовала недоверие, потом восторг и радость, была очень рада. Планирую купить телевизор, который как раз-таки очень нужен сейчас», — рассказала она.

Всего болельщики получили больше 600 тыс. Fan ID. Чтобы привлечь их на стадионы, клубы готовы дальше разыгрывать призы.

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«Мы продолжаем свою работу. Очень надеемся, что болельщики будут возвращаться на трибуны. Я думаю, что мы увидим, насколько это эффективно. Но болельщику было очень приятно», – сказал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

Ранее, 28 марта, болельщики получили возможность дистанционно оформить Fan ID. Система призвана помочь в борьбе с теми, кого футбол на трибунах интересует меньше всего. Ожидается, что благодаря Fan ID хулиганов на стадионах со временем станет меньше.

С июля 2022 года эта карта необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Оформить Fan ID имеют право лица старше 14 лет. Паспорт болельщика для детей младше 14 лет нужно оформлять их родителям.

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