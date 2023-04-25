Постпред Белоруссии заявил о переходе мира к многополярности

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков 25 апреля заявил, что переход мира к многополярности происходит, несмотря на сопротивление тех стран, которые с этим пытаются бороться.

«Так или иначе, хотят они этого или не хотят, но в очень сложной борьбе трансформация к многополярности происходит, каково бы ни было сопротивление тех стран, которые с этим пытаются всячески бороться», — заявил он журналистам по итогам заседания Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.

По словам Рыбакова, всем уже понятно, что процесс трансформации идет и его не остановить. Он предположил, что именно поэтому и применяются такие ожесточенные методы, как санкции против Белоруссии.

Ранее, 20 апреля, президент России Владимир Пути заявил, что тренд на многополярность в мире будет только усиливаться. Он отметил, что те, кто сопротивляется этому, проиграют.

До этого, 13 апреля, китайская газета Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию. В статье указано, что вне зависимости от интересов США голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Также издание указало на тот факт, что теперь страны сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что движение к многополярности в мире ускорилось и Россия находится на острие этого процесса. По его словам, РФ сегодня борется за право выбирать собственный путь, исходя из своих национальных интересов и действуя на благо своего народа.