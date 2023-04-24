Politico сообщила о планах ЕС вывести четыре государства из зоны влияния РФ и КНР

Европейский союз (ЕС) пытается наладить отношения с несколькими государствами, находящимися в зоне интересов России и Китая, чтобы склонить их на свою сторону. Об этом написал обозреватель газеты Politico Джакопо Баригацци в понедельник, 24 апреля.

«ЕС строит планы, как завоевать друзей и влиять на людей в других странах. <…> Речь идет о четырех ключевых «приоритетных странах», которые находятся на перефирии возглавляемого Западом альянса, пытающегося изолировать Россию, вооружить Украину и сдержать Китай. Это Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан», — отметил обозреватель.

По его словам, легко понять, почему именно эти четыре страны попали в этот список.

«Каждая из них представляет потенциальную точку опоры ЕС в регионах, где западные союзники соперничают за влияние и ресурсы с Россией и Китаем», — написал Баригацци.

Так он указал на то, что Бразилия и Чили находятся в богатой сырьем Латинской Америке, Нигерия является экономическим центром Западной Африки, а Казахстан держит нефть и газ в Центральной Азии.

Автор статьи обратил также внимание на то, что мнению Брюсселя, ЕС может добиться прогресса в каждом из этих государств.

В рамках налаживания отношений, по словам Баригацци, ожидается обращение ЕС к возможным торговым соглашениям, а также к индивидуальным предложениям, которые ЕС может сделать в области энергетики, миграции, экономического развития или координации в области безопасности. Тут особое внимание будет уделяется прянику, а не кнуту, добавил обозреватель.

«Это не высшая математика, но хорошо, что теперь эти планы объединяются в несколько последовательную стратегию. Конечная цель была бы в том, чтобы каким-то образом предложить альтернативу, которая могла бы быть более привлекательной, чем то, что предлагает другая сторона», — сказал неназванный европейский дипломат, чьи слова приводятся в статье.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин 5 апреля заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами и не собирается изолироваться. По его словам, именно такие подходы заложены в обновленной Концепции внешней политики РФ. В этом документе сформулирована система взглядов на национальные интересы России, изложены основные цели и задачи, а также ключевые направления работы российской дипломатии, добавил российский лидер.

31 марта МИД России представил новую концепцию российской внешней политики. Отмечалось, что особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы — Китаем и Индией. Также Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе.

Днем ранее был опубликован отчет британской компании Economist Intelligence Unit (EIU). Согласно ему, поддержка России среди развивающихся стран выросла с момента начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Сфера влияния России расширяется по мере того, как «ее дипломатические усилия набирают обороты, а западные державы не в состоянии противостоять нарративам Кремля», отмечалось в отчете.

Исходя из данных отчета, за год Москва упрочила свои позиции в Африке, особенно в ЮАР, Мали и Буркина Фасо, не говоря уже о Китае.

Ранее в том же месяце премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что движение к многополярности в мире ускорилось и Россия находится на острие этого процесса. По его словам, РФ сегодня борется за право выбирать собственный путь, исходя из своих национальных интересов и действуя на благо своего народа.