Удар по Москве и Новороссийску был запланирован на 24 февраля текущего года, однако осуществить план украинской стороне помешали США, следует из «слитых» документов Пентагона, содержание которые передает The Washington Post 24 апреля.

Как пишет газета, глава управления украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров «приготовиться нанести массовые удары 24 февраля».

Секретный отчет был опубликован 13 февраля, в этот же день власти Соединенных Штатов призывали своих граждан покинуть Россию. Однако позже, 22 февраля, вышел доклад ЦРУ о том, что ГУР по просьбе Вашингтона согласилось отложить удары.

Буданов и официальные лица США не стали комментировать просочившиеся документы о возможных ударах.

Речь идет об утечке двух крупных партий секретных документов Пентагона 7 апреля. Это примерно 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Говоря о возможных ударах Украины по территории РФ, в странах Запада до определенного момента придерживались мнения, что такой исход событий приведет к прямому столкновению НАТО, стран Запада и РФ, а также усилит эскалацию конфликта. Однако 21 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что считает приемлемыми ограниченные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, если при этом не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы.

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что заявление Писториуса относится к фашистской идеологии.

17 апреля заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения поставляемого на Украину вооружения для нанесения ударов по России. По его словам, страна не заинтересована в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.