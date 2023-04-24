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Песков подтвердил, что его сын участвовал в СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 24 апреля, подтвердил, что его сын Николай действительно участвовал в спецоперации (СВО) по защите Донбасса.

«Он отслужил в ВС (Вооруженные силы РФ. — Ред.) в свое время, выполнил свою конституционную обязанность. Он действительно принимал участие в СВО, он взрослый человек, принял решение такое», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Николай Песков о прохождении службы в зоне СВО рассказал 22 апреля. Во время службы он не раскрывал своих настоящих фамилии, имени и отчества. Песков-младший провел на фронте чуть меньше полугода.

По его словам, семья поддержала решение отправиться в зону спецоперации, но не сразу. Николай пояснил, что так он «решил поддержать операцию». Его сослуживцы сообщили, что весь расчет был удостоен государственных наград за поведение во время обстрела.

В эфире «Соловьев Live» были показаны кадры с Николаем Песковым в зоне СВО, они были сняты в конце января 2023 года под Соледаром.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что Николай служил заряжающим транспортно-заряжающей машины в расчете «Урагана» в группе ЧВК. Пригожин обратил внимание на то, что эта «машина очень хорошо работала». Также он уточнил, что о службе сына Пескова знал лишь он и руководитель кадровой службы.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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