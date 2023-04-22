Сын Пескова подтвердил информацию о службе в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО

Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Николай в субботу, 22 апреля, рассказал KP.RU о прохождении службы в зоне специальной военной операции (СВО).

«Я посчитал это своим долгом. Я просто был обязан участвовать, должен был помочь всем, кто там находился. Я не мог сидеть в стороне и смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда», — признался он в интервью.

Песков-младший, как он сам рассказал, попросил своего отца связаться с ЧВК «Вагнер». Кроме того, как отметил Николай, он не раскрывал свою фамилию в зоне СВО. Также сын пресс-секретаря президента России сообщил, что провел на фронте чуть меньше полугода, за это время его наградили медалью «За отвагу».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее в этот день сообщил, что Николай Песков прослужил заряжающим транспортно-заряжающей машины в расчете «Урагана» в группе ЧВК под другими именем, фамилией и отчеством. Пригожин обратил внимание на то, что эта «машина очень хорошо работала». Также он уточнил, что о службе сына Пескова знал лишь он и руководитель кадровой службы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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