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Пригожин рассказал подробности службы сына Пескова в «Вагнере»

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: сын Пескова был на службе под другой фамилией
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прослужил заряжающим в расчете «Урагана» в группе «Вагнер» под другими именем, фамилией и отчеством. Об этом заявил в субботу, 22 апреля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«На «Урагане» он был заряжающим транспортно-заряжающей машины. Их машина очень хорошо работала», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

Он уточнил, что о службе сына Пескова знал только он и руководитель кадровой службы.

Кроме того, глава ЧВК «Вагнер» отметил, что Песков проявил героизм и мужество.

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О том, что сын пресс-секретаря президента России служил артиллеристом в составе группы «Вагнер», рассказал Пригожин днем ранее. По его словам, молодой человек «абсолютно нормально» работал на реактивной системе залпового огня «Ураган».

20 апреля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сотрудники группы «Вагнер» продвигаются в западных кварталах Артемовска (украинское название — Бахмут), где ведутся ожесточенные бои.

16 апреля штурмовые отряды «Вагнера» освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной частях города Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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