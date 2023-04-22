Пригожин заявил о службе сына Пескова в группе «Вагнер»

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прослужил артиллеристом в составе группы «Вагнер». Об этом сообщил ее основатель Евгений Пригожин в пятницу, 21 апреля.

«Из всех моих знакомых один человек — Дмитрий Сергеевич Песков — своего сына, который часть жизни в Америке прожил, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: «Забери его артиллеристом», — приводит слова Пригожина «РИА Новости».

По его словам, молодой человек «абсолютно нормально» работал артиллеристом на реактивной системе залпового огня «Ураган».

20 апреля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сотрудники группы «Вагнер» продвигаются в западных кварталах Артемовска (украинское название Бахмут), где ведутся ожесточенные бои.

16 апреля штурмовые отряды «Вагнера» освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной частях города Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.